Выручка гостиниц и сферы общепита упадёт на 83,9%.

Экономисты оценили ущерб для российской экономики из-за коронавируса. Аналитический обзор представило Национальное рейтинговое агентство, о котором пишет "РИА Новости".

Аналитики пришли к выводу, что отрасли экономики, больше всего пострадавшие от коронавируса, потеряют около 18 триллионов рублей — это примерно 19,3% ВВП. При этом 15,5 миллионов человек могут лишиться работы.

По оценкам экономистов, пострадавшие из-за пандемии отрасли (туризм, культура, общественное питание, выставки, авиаперевозки, дополнительное образование) составляют около 16% в структуре ВВП России.

Из-за сокращения налогов и прочих сборов с компаний в этих сферах бюджет не досчитается 4,2 триллионов рублей. Больше всего, по оценкам экспертов, пострадают гостиницы и предприятия общественного питания — их выручка упадёт на 83,9%. Производители одежды и обуви не досчитаются 52,7% дохода. Сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений просядут на 46,1%.

В НРА отметили, что без дополнительных мер со стороны государства по поддержке бизнеса, экономика окажется в неприемлемом состоянии.

Ранее МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии.