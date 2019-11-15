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Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

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Инициатива обсуждается в Центробанке.

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах. Сейчас возможность добровольного декларирования имеется не у всех кредитных организаций. Об этом сообщили в РБК.

Эксперты считают такое право необходимым для усовершенствования расчета кредитных условий. Также это позволит учитывать "теневые доходы" компании-заемщика. Прежде всего специалистам придется создать механизм проверки данных.

Выстраивание порядка важно, оно позволяет определить, с кем мы работаем, какая у нас обеспеченность

объяснил заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов

В Центробанке к данной инициативе относятся настороженно. На данный момент учет доходности клиентов подтверждается справкой 2-НДФЛ, документом о доходах от работодателя, декларацией об уплате налогов, выпиской с лицевого счета ПФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия, Китай и Индия планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: банки, заем, теневые доходы, центробанк
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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