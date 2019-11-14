Россия, Китай и Индия планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT

Дипломаты обсудят интегрированную систему на саммите БРИКС.

Россия, Индия и Китай планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT. По сведениям The Economic Times данная тема будет обсуждаться на следующем саммите БРИКС.Издание ссылается на собственные источники.

Благодаря единой системе страны хотят упростить торговлю друг с другом. Особенно актуально вопрос встанет в условиях возможного усиления американских санкций. К российской системе передачи финансовых сообщений от Банка России (СПФС) подключится китайская национальная система переводов CIPS. Индия пока что находится в процессе разработки аналогичного сервиса. После завершения работ страна интегрирует полученный продукт на совместную платформу.

Управление возьмет на себя Банк России. На данный момент известно, что операции в системе будут совершаться в национальных расчетах: рублях, рупиях, юанях.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия примет новый закон о банковских картах.

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