СМИ: Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Теперь экономические отношения между странами будут осуществляться с помощью национальных валют.

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение, согласно которому они отказываются от расчетов в долларах между собой. Теперь экономические отношения между странами будут осуществляться с помощью национальных валют — рубля и юаня. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом пишут "Известия".

Это соглашение дало зеленый свет китайский банкам, которые ранее неохотно сотрудничали с Россией из-за разницы в налогообложении. Теперь все операции будут проходить через ВТБ и Торговый банк Китая. Благодаря этому решению страны смогут нарастить объемы торговли в рублях и юанях.

Сейчас стороны работают над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран.

Ранее Путин заявил, что Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года.

Видео: YouTube / 三立iNEWS