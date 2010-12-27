Путин: Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года

Летом 2020 году саммит БРИКС пройдет в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ЮАР, которая состоялась на полях саммита Группы двадцати. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства сообщил, что в ноябре России предстоит совместная работа в рамках БРИКС. В следующем году очередное заседание в формате "пятерки" пройдет на территории РФ.
Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Предполагается, что лидеры БРИКС обсудят международную повестку и экономическое сотрудничество.
Ранее мы писали, что Путин дал откровенное интервью газете Financial Times.
Фото: pixabay.com
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