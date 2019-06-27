Путин дал откровенное интервью газете Financial Times

Президент РФ считает, что в стране подрастает реальная зарплата, но падают реальные располагаемые доходы населения.

В четверг, 27 июня, Президент РФ Владимир Путин дал интервью газете Financial Times. Об этом сообщают СМИ.

Президент поговорил с журналистами о современных торговых войнах, об отношения с Китаем, о Трампе и про российскую экономику. По поводу последнего, президент РФ считает, что в стране подрастает реальная зарплата, но падают реальные располагаемые доходы населения.

Мы видим, что экономика преодолела те трудности, которые были вызваны внутренними и внешними потрясениями. Внешние шоки были связаны с ограничениями и падением цен на нашу традиционную экспортную продукцию. Экономика стабилизировалась. Макроэкономическая ситуация в стране стабильна заявил Путин

Также президент не обошел стороной ситуацию с Сирией. Так, он заявил, что "Россия отдаёт себе отчёт о том, что происходит в Сирии".

Журналисты не упустили возможность узнать кем именно восхищается Путин. Президент заявил, что из современных лидеров из разных стран и государств, он восхищен бывшим президентом Франции Шираком. Путин отметил, что когда тот был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут отменить муниципальные выборы.

Видео: на видео видно/telegram