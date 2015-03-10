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Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на марьинском направлении

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В Минобороны рассказали о работе военных ЮВО на СВО.

Боевые расчеты гаубиц "Мста-Б" артиллерийского подразделения Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали танк Вооруженных сил Украины. Известно, что техника противника пыталась замаскироваться в одной из построек на марьинском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Минобороны РФ. Специалисты пояснили, что к раьоте привлекались наводчики и артиллерийские корректировщики, а также беспилотник.

Был обнаружен танк ВСУ на марьинском направлении, который попытался замаскироваться в одной из построек. Координаты цели были переданы на гаубичную батарею, которая в кратчайшие сроки после получения целеуказания смогла уничтожить.

пресс-служба Минобороны РФ

Командир орудия с позывным "Ми-6" рассказал прессе о том, что танк ВСу был поражен со второй попытки. В первом случае произошел недолет боеприпаса, но второй - оказался точно в цели. Корректировщики огня подтвердили, что цель была ликвидирована. Боец добавил, что военные знают своим задачи и успешно их выполняют на СВО.

Российские военные отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, марьинское направление, минобороны, мста-б, сво, танк, юво, южный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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