Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Военнослужащие "Центральной" группировки сил за последние сутки на СВО отразили 10 попыток Вооруженных сил Украины атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что на краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества в зоне проведения специальной военной операции на Украине штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные боевые позиции. Произошел стрелковый бой, который поддерживался авиацией и артиллерией "Центра". По итогу потери личного состава противника составили более 100 человек, а также еще 14 военнослужащих киевского режима сдались в плен. Военными были ликвидированы четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап от ВСУ. Известно, что на сватовском направлении огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля типа пикап, а также до 30 боевиков личного состава противника.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 западного производства, три 120-мм миномета. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли огневое поражение по трем целям, из них - по двум опорным пунктам и районам скопления живой силы. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России