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Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа в ходе проводимой специальной военной операции лично обнаружил и уничтожил более десятка человек личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 июля рассказал местный руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Специалист пояснил, что говорит о стрелке мотострелкового взвода мотострелкового полка, выполняющем задачи на Запорожском направлении.

В ходе контрнаступления ВСУ.... выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В Минобороны доюавили, что благодаря профессионализму и самоотверженности российских мотострелков и конкретно рядового солдата Артема Березина атака противника сорвалась по данному направлению, а ВС РФ продолжили держать свои позиции.

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-35.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, минобороны, олег чехов, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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