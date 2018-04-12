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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-35

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Экипажи ударных вертолетов наносят огневое поражение по объектам ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ми-35 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи ударных вертолетов наносят огневое поражение по объектам украинских войск. В военном ведомстве отметили, что удары наносят с минимальных дистанций и предельно низких высот. Такая тактика позволяет оставаться невидимым для средств радиоэлектронной разведки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ми-35, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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