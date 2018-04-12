Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-35

Экипажи ударных вертолетов наносят огневое поражение по объектам ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ми-35 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи ударных вертолетов наносят огневое поражение по объектам украинских войск. В военном ведомстве отметили, что удары наносят с минимальных дистанций и предельно низких высот. Такая тактика позволяет оставаться невидимым для средств радиоэлектронной разведки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России