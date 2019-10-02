Игорь Конашенков сообщил, что солдаты ВСУ покинули занимаемые позиции.

Российские воздушно-космические силы при помощи оперативно-тактической авиации уничтожили более половины 20-го батальона 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины под Артемовском. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 24 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что личный состав противник оставил в регионе занимаемые позиции.

Уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что также в районе Лозового, находящегося на территории Херсонской области, при попытке скрытно форсировать реку Ингулец ВС РФ нанесли поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В общей сложности ликвидировано порядка 80 националистов и шесть автомобилей.

ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады.

Фото: Минобороны России