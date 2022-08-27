Российские ВКС сбили украинский МиГ-29

В Минобороны России также рассказали о ликвидации "Бук-М1".

Российские Воздушно-космические силы сбили украинский самолет-истребитель МиГ-29. Об этом журналистам во время регулярного брифинга от 27 августа рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ отметил, что миссия выполнена в районе населенного пункта Малиновка, размещенного на территории Донецкой народной республики. Также уничтожена самоходная полевая установка ЗРК "Бук-М1".

ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 ВСУ. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России