В МО РФ рассказали о ликвидации цели в Марганце Днепропетровской области.

Российские войска уничтожили украинскую гаубицу М777, из которой Вооруженные силы противника обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами от 27 августа рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что объект располагался вблизи населенного пункта Марганец в Днепропетровской области

Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что за последние сутки по территории режимного объекта ЗАЭС выпущено 17 снарядов ВСУ. Четыре боеприпаса попали по крыше специального корпуса под номером один. Там хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Ещё десять снарядов разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три – в районе спецкорпуса №2. Там размещается узел для хранения свежего ядерного топлива и твердые радиоактивные отходы.

Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России