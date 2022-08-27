Российские военные подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР

ВС РФ ликвидировали "Гвоздики" и "Гиацинт-Б".

Российские военные подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", размещенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 27 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссии выполнены в рамках проведения контрбатарейной борьбы с противником.Также поражены три взвода артиллерийских установок "Гвоздика", установленных в ДНР и Николаевской области.

…В районах населенных пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка, Бармашово и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в Константиновке, Приволье и Висунске. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Вблизи населенных пунктов Орехово, Веселое и Николаевка в ДНР на огневых позициях Вооруженными силами РФ подавлены три взвода гаубиц "Гиацинт-Б".

Средства ПВО Крыма отразили очередную атаку дронов.

Фото и видео: Минобороны России