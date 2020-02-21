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Средства ПВО Крыма отразили очередную атаку дронов

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Работа средств ПВО в регионе попала на видео.

Средства противовоздушной обороны Крыма отразили очередную атаку украинских дронов. Об этом журналистам рассказали очевидцы через социальные сети. Жители полуострова уточнили, что ближе к прошедшей ночи средства региональные средства ПВО оказались активированы. Население услышало более десяти взрывов. Позже СМИ рассказали о том, что звуки могли быть вызваны работой 30-мм боеприпасов, от разрыва которых происходит ликвидация заявленных мишеней. Официальных комментариев от властей Крыма нет. Неизвестно, какие именно цели спровоцировали активизацию ПВО. Местные жители заметили, что такое они видели впервые.

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: беспилотник, всу, крым, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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