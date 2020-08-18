Танкисты сдали подводное вождение в реке Томь.

Российские Т-72Б3 нырнули на глубину пять метров. Об этом сообщили журналисты "Звезды" со ссылкой на заявление военных. Специалисты объяснили, что на полигоне Юргинский военнослужащие форсировали Томь. Российская техника погрузилась в воду и передвигалась по дну реки. При этом танкисты ориентировались по специальным приборам, которые не допускали резких остановок и поворотов боевых машин.

В общей сложности в учениях были задействованы 500 военнослужащих и 40 единиц бронированной техники, а также машина пехоты БМП-2 и танк Т-72Б3. В июле 2020 года аналогичные тесты провели танкисты из Центрального военного округа. Они прошли обучение в подводных условиях в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.

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