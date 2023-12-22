Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении поразили командный пункт Вооруженных сил Украины. Задача реализована расчетами тяжелых огнеметных систем вблизи населенного пункта Колодези. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами "РИА Новостей" от 11 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Офицер добавил, что военнослужащие дополнительно улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении.

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Фото и видео: Минобороны России, ТГ / РИА Новости