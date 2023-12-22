МО РФ: группировка "Восток" пресекла шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении сорвали шесть попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию личного состава. Задачи выполнены при участии артиллерии и авиации. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 11 января глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что отражены две атаки противника вблизи населенного пункта Новомихайловка. Военнослужащими ликвидирован танк Т-72 ВСУ, а также многоцелевой транспортер легкий бронированный и до 30 человек убитыми и ранеными.
Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и ТОС поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Константиновки, Катериновки и Прасковеевки.
Александр Гордеев, офицер "Востока"
Барражирующие боеприпасы "Ланцет", FPV-дроны и высокоточные боеприпасы артиллерии поразили танк в районе Золотой Нивы, ликвидирована реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", установленная ВСУ севернее Водяного, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Нескучного. За день противник лишился более 170 военнослужащих, двух танков, трех боевых бронированных машин, четырех единиц автомобильной техники.
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Фото и видео: Минобороны России
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