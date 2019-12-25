Российские РЛС за неделю сопроводили 26 самолетов и три беспилотника у границ РФ

Российские радиолокационные станции за прошедшую неделю сопроводили 26 самолетов и три беспилотника у границ России. Об этом журналистам газеты "Красная звезда" сообщили представители Минобороны России.
Согласно опубликованным данным в инфографике, 26 иностранных самолетов и три дрона вели воздушную разведку около российских государственных границ. Все летательные аппараты были зафиксированы местными РЛС. Полеты проводились под контролем систем обороны ПВО.
В оборонном ведомстве уточнили, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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Фото: Pixabay.com
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