Российская вакцина от рака поможет спасти огромное количество жизней

Игорь Самойленко объяснил, что разработки активно ведутся также в США и Британии.

Созданная на территории России вакцина от рака любого вида станет большим шагом научного сообщества к тому, чтобы излечить еще большее количество людей от злокачественных опухолей. Соответствующей информацией с журналистами телеканала 360.ru поделился врач-онколог Игорь Самойленко. Эксперт уточнил, что идея создания такой вакцины состоит в том, чтобы персонализировать терапию против опасных новообразований под каждый конкретный случай. Медики полагают, что препарат будет работать аналогично вакцине от коронавирусной инфекции.

Из опухоли выделят уникальные мишени, которые присущи только ей. Вакцина — большой шаг к тому, чтобы излечить как можно большее количество опухолей. Игорь Самойленко, врач-онколог

Специалист объяснил СМИ что в комбинации с другими иммунностимулирующими препаратами вакцину могут ввести пациенту, чтобы получить хороший противоопухолевый защитный эффект для организма Несмотря на это, новую разработку все еще нельзя считать полной победой над всеми видами рака. Врач добавил, что технология не новая, так как она уже массово изучалась во времена пандемии COVID-19 и разработки были перенесены для решения проблем с опухолями. Активно исследования проводятся на территории Великобритании и США.

Ученые из Петербурга создали новую конъюгированную вакцину от пневмококковой инфекции.

Фото: Piter.tv