Российская теннисистка выиграла юниорский Australian Open

Алина Корнеева обыграла в Мельбурне соотечественницу Мирру Андрееву.

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в городе Мельбурне.В завершающей схватке на корте спортсменка, которую ранее посеяли под девятым номером, удалось обыграть свою соотечественницу Мирру Андрееву (играла под седьмым номером посева). Матч завершился с результатом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Оппонентки провели на корте 3 часа 18 минут. В настоящее время Корневой 15 лет. Ей также удалось стать лидером в юниорском теннисном турнире, который проводился в марокканском городе Касабланка.

Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу шесть матчей из шести.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV