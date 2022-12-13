Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу шесть матчей из шести

Россиянин вылетел из Australian Open.

Российский представитель Карен Хачанов проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу шесть матчей из шести в полуфинальной схватке Открытого чемпионата Австралии, который проводится в городе Мельбурне. Матч завершился с результатом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Россиянин на соревновании проходил под 18-ым номером посева. Оппоненты провели нк корте 3 часа 21 минуту. Хачанов в 14-й раз подряд проиграл сопернику из топ-5 мирового рейтинга из Ассоциации теннисистов-профессионалов. Следующим оппонентом грека в финале состязания станет лидер встречи "Новак Джокович - Томми Пол".

Напомним, что 26-летний Хачанов впервые играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Он второй раз в своей профессиональной карьере дошел до данного этапа чемпионата, который является первым в серии турниров Большого шлема. В 2022 году спортсмен уступил оппоненту в полуфинале US Open. Этот чемпионат завершится 29 января.

Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV