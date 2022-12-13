Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian open

Россиянин проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Сербский представитель Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублева в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне как первое соревнование в сезоне турниров серии Большого шлема. Матч между сторонами завершился с результатом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу четвертой ракетки турнира. Продолжительность матча на корте составила 2 часа 3 минуты. Следующим оппонентом спортсмена в полуфинале станет американец Томми Пол. Российский теннисист второй раз в профессиональной карьере уступил сопернику в игре за выход в полуфинал Australian open.

Напомним, что Джокович являются девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Сербсктй теннисист продлил свою победную серию на данном турнире до 26 встреч и повторил рекорд спортсмена Андре Агасси, который выиграл на Australian Open 26 матчей подряд в 2000 – 2001 и 2003 – 2004 годах, а в 2022 году он пропустил мероприятие. Известно, что Прошлогодний розыгрыш турнира Новак Джокович пропустил из-за скандала, связанного с его медицинским отводом от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ещё один российский представитель Карен Хачанов в пятницу 27 января поборется за выход в финал с греком Стефаносом Циципасом. Ранее Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV