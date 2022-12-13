  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:34
189
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

0 0

Россиянин обыграл Руне в четвертом круге турнира.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвертого круга турнира соперником шестой ракетки мира был датчанин Хольгер Руне. Рублев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.

Соперником Рублева в четвертьфинале Australian Open станет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) - Новак Джокович (Сербия).

Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, андрей рублей, хольгер руне
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии