Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин обыграл Руне в четвертом круге турнира.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвертого круга турнира соперником шестой ракетки мира был датчанин Хольгер Руне. Рублев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.

Соперником Рублева в четвертьфинале Australian Open станет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) - Новак Джокович (Сербия).

Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV