Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" ликвидировала в зоне проведения специальной военной операции опорные пункты Вооруженных сил Украины, расположенные в районе населенного пункта Первомайское в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 мая сделал руководитель пресс-службы "Южной" группировки сил Вадим Астафьев. Эксперт заметил, что дополнительно авиация поразила опорные пункты противника, установленные на авдеевском и лисичанском направлениях в ДНР и ЛНР.

Экипажем ТОС "Солнцепек" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Также отечественные артиллеристы Южного военного округа при контрбатарейной борьбе смогли поразить семь орудий и три миномета ВСУ, установленные на огневых позициях в районе населенного пункта Победа в ДНР. Им удалось уничтожить бронированную технику и несколько опорных пунктов ВСУ при помощи боевых расчетов, использующих РСЗО "Ураган".

Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой.

Фото и видео: Минобороны России