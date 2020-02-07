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Российская певица выступит на "Оскаре" с песней из "Холодного сердца"

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Вручение наград в рамках 92-й церемонии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анжелесе.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что российская певица выступит на "Оскаре" с песней из "Холодного сердца". Об этом сообщает пресс-служба компании Disney.

На церемонии выступит Анна Бутурлина. Известно, что певица является официальных голосом персонажа Эльза из мультфильма "Холодное сердце". Бутурлина исполнит музыкальную композицию "Вновь за горизонт". Отмечается, что эта композиция номинирована на "Оскар" как лучшая песня.

Напомним, что вручение "Оскара" состоится  9 февраля в Лос-Анжелесе.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Би-2" выпустила новый клип на песню "Пекло".

Видео:Анна Бутурлина/YouTube

Теги: кино, культура, мировые новости, оскар
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Мировые новости,

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