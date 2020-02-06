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Группа "Би-2" выпустила новый клип на песню "Пекло"

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Сам клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным.

В четверг, 6 февраля, в сети появился новый клип группы Би-2 на песню "Пекло". Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале музыкантов.

"В сингле помимо "Пекла" ещё есть ремикс и совместная песня Шуры с Лизой Громовой",

—отметили музыканты.

В клипе показаны различные дьявольские персонажи. Отметим, что клип носит рейтинг +6, хотя многие персонажи действительно пугают. Известно, что клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным.

Ранее мы сообщали о том, что семья Боба Марли выпустила анимированный клип "Redemption Song".

Видео:Би-2/YouTube

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Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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