Группа "Би-2" выпустила новый клип на песню "Пекло"

В четверг, 6 февраля, в сети появился новый клип группы Би-2 на песню "Пекло". Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале музыкантов.
"В сингле помимо "Пекла" ещё есть ремикс и совместная песня Шуры с Лизой Громовой",
—отметили музыканты.
В клипе показаны различные дьявольские персонажи. Отметим, что клип носит рейтинг +6, хотя многие персонажи действительно пугают. Известно, что клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным.
Ранее мы сообщали о том, что семья Боба Марли выпустила анимированный клип "Redemption Song".
Видео:Би-2/YouTube
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