Группа "Би-2" выпустила новый клип на песню "Пекло"

Сам клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным.

В четверг, 6 февраля, в сети появился новый клип группы Би-2 на песню "Пекло". Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале музыкантов.

"В сингле помимо "Пекла" ещё есть ремикс и совместная песня Шуры с Лизой Громовой", —отметили музыканты.

В клипе показаны различные дьявольские персонажи. Отметим, что клип носит рейтинг +6, хотя многие персонажи действительно пугают. Известно, что клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным.

Ранее мы сообщали о том, что семья Боба Марли выпустила анимированный клип "Redemption Song".

Видео:Би-2/YouTube