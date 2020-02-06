Боб Марли умер в мае 1981 года.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что семья Боба Марли выпустила анимированный клип "Redemption Song" к его 75-летию. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Семья легендарного короля регги создавали клип совместно с лейблом Universal Music и Island Records. При этом анимацию для видеоролика нарисовали французские художники Октав Марсель и Тео де Гейльцль. Отмечается, что для "Redemption Song" нарисовали 2747 набросков.

Напоним, что Боб Марли умер в мае 1981 года.

Ранее мы сообщали о том, что сиквел фильма "Доктор Стрэндж" может снять режиссер Сэм Рэйми.

Видео:Bob Marley/YouTube