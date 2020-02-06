Сиквел фильма "Доктор Стрэндж" может снять режиссер Сэм Рэйми

Сиквел фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" может снять режиссер Сэм Рэйми. Об это сообщает издание Variety.
Известно, что съемки киноленты могут начаться в мае текущего года. Главная роль по-прежнему принадлежит актеру Бенедикту Камбербэтчу. Отмечается, что "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" станет 27-м фильмом по киновселенной Marvel.
Сюжет киноленты пока не раскрывается. Планируется, что новый "Доктор Стрэндж" выйдет в прокат в США 7 мая 2021 года.
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