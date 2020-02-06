Для создания парфюма Badu"s Pussy певица разрезает собственное белье и сжигает его.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что певица и актриса Эрика Баду разрабатывает духи с ароматом своей вагины. Об этом она заявила в интервью изданию 10 Magazine.

Как оказалось, в настоящее время Эрика Баду разрабатывает линейку собственного мерча. Помимо одежды и обуви в линейке будут представлены необычные духи. Баду считает, что её вагина притягивает к мужчинам деньги и успех.

"Существует городская легенда, что моя вагина меняет мужчин", —заявила Баду.

Парфюм называется Badu"s Pussy. Для его разработки певица разрезает собственное белье и сжигает его.

Ранее мы сообщали о том, что появились первые кадры со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом.

Видео:Erykah Badu, Daphne Iking, Hip Hop on MV, NPR Music/YouTube