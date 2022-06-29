Российская авиация уничтожила на Украине французские самоходки "Цезарь"

Игорь Конашенков рассказал о работе ракетных войск и артиллерии за сутки СВО на Украине.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ ликвидировали на Украине французские артиллерийские самоходные установки "Цезарь". Соответствующее заявление в рамках утреннего регулярного брифинга с журналистами от 29 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия проводилась в районе острова Кубанский. За последнием сутки уничтожено 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, минометные подразделения в 68 районах.

…В том числе подразделение самоходок "Цезарь" французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России