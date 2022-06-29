МО РФ: до ста боевиков нацбатальона "Кракен" уничтожено в Харьковской области

Игорь Конашенков сообщил о работе ВС РФ около пункта Питомник.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что до ста боевиков местного национального батальона "Кракен" уничтожено в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 29 июня поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что миссия ВС РФ проводилась в районе населенного пункта Питомник.

В результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10-ти единиц боевой техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

По словам пресс-секретаря Минобороны России, командование украинских боевиков приняло решение оставить боевые позиции, а также отвести остатки подразделения в город Харьков. "Кракен"- запрещенное террористическое, радикальное и экстремистское движение на территории РФ.

МО РФ: в ходе действий ВС РФ большие потери понесла 10-я бригада ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России