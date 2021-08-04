Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российская армейская авиация и артиллерия "Центральной" группировки сил а зоне проведения специальной военной операции за последние сутки ударили по позициям трех украинских бригад. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге сделал руководитель местной пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что работа велась на краснолиманском и сватовском направлениях.

Ракетными ударами и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Александр Савчук, начальник пресс-службы "Центра"

Александр Савчук добавил, что районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация ракетами атаковала склад боеприпасов, пункты временной дислокации противника а также огневые средства ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы артподразделений ЦВО.

Фото и видео: Минобороны России