Минобороны показало кадры боевой работы артподразделений ЦВО

Военнослужащие экипажа радиолокационного комплекса "Зоопарк" уничтожают вооружение украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы артподразделений ЦВО в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие экипажа радиолокационного комплекса "Зоопарк" уничтожают вооружение украинских войск. Координаты цели были переданы расчету буксируемой 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", после чего вражеская техника была уничтожена. Также российские войска поразили командный пункт и скопление личного состава противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России