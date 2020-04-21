Минобороны показало кадры боевой работы артподразделений ЦВО

Минобороны показало видео боевой работы артподразделений ЦВО в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах военнослужащие экипажа радиолокационного комплекса "Зоопарк" уничтожают вооружение украинских войск. Координаты цели были переданы расчету буксируемой 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", после чего вражеская техника была уничтожена. Также российские войска поразили командный пункт и скопление личного состава противника.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Видео: Минобороны России
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