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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

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Экипажи штурмовой авиации уничтожают укрепления и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации уничтожают укрепления и бронетехнику украинских войск. Они также нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений противника. После выполнения огневой задачи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град" и гаубиц "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, штурмовик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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