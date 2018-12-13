Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Экипажи штурмовой авиации уничтожают укрепления и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации уничтожают укрепления и бронетехнику украинских войск. Они также нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений противника. После выполнения огневой задачи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град" и гаубиц "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России