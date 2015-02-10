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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град" и гаубиц "Гиацинт-Б"

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Военнослужащие наносят удары по площадным целях и заглубленным командным пунктам ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" и гаубиц "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска применяют ствольную и реактивную артиллерию для уничтожения позиций украинских войск. Военнослужащие наносят удары по площадным целях и заглубленным командным пунктам ВСУ. В военном ведомстве отметили, что за полгода расчеты уничтожили десятки артиллерийских установок, в том числе зарубежного производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили на южнодонецком направлении восемь танков Leopard.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-б, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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