Российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении

По словам командира подразделения, артиллерийские расчеты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником.

Российская артиллерия уничтожила огневые позиции украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира подразделения.

На опубликованных кадрах показана боевая работа расчетов установок 2А65 "Мста-Б" при выполнении задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ. По словам командира подразделения, артиллерийские расчеты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Кроме того, российские войска уничтожают поставленные Киеву из-за рубежа оружие и военную технику.

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Видео: Telegram / РИА Новости