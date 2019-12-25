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Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц ВСУ
Сегодня, 7:45
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Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц ВСУ

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Ролик распространили в Минобороны РФ.

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Украины. Такое заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Они разместили по социальным сетям ролик, на котором зафиксирован удар высокоточным оружием. Была поражена батарея противника. 

Огневые позиции артиллерийской батареи…со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием.

пресс-служба Минобороны РФ

В видео продемонстрированы кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом. Дрон пролетел над полем, на котором были выявлены три буксируемые гаубицы, принадлежащие силам ВСУ. После этого в кадре виден взрыв. Затем от воздушного удара сдетонировали боеприпасы на одном из грузовиков.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, беспилотник, всу, минобороны, самоходная гаубица
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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