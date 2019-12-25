Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц ВСУ

Ролик распространили в Минобороны РФ.

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Украины. Такое заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Они разместили по социальным сетям ролик, на котором зафиксирован удар высокоточным оружием. Была поражена батарея противника.

Огневые позиции артиллерийской батареи…со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием. пресс-служба Минобороны РФ

В видео продемонстрированы кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом. Дрон пролетел над полем, на котором были выявлены три буксируемые гаубицы, принадлежащие силам ВСУ. После этого в кадре виден взрыв. Затем от воздушного удара сдетонировали боеприпасы на одном из грузовиков.

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Фото и видео: Минобороны России