Игорь Конашенков сообщил о работе артиллерии в рамках спецоперации на Украине.

Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 30 мая. По данным генерал-майора, артиллеристы ликвидировали на территории украинского судостроительного предприятия свыше 15 танков и БМП.

В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Ударами высокоточного оружия поражены 593 района сосредоточения живой силы противника, а также боевой техники Вооруженных сил Украины. В списке также оказались 55 артиллерийских и минометных батарей ВСУ, расположенных на огневых позициях. ракетными подразделениями и артиллерией уничтожены 62 пункта управления, включая центр командования "Юг", находящийся в районе населенного пункта Новый Буг. Армия РФ ликвидировала четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", а также склад боеприпасов у Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Минобороны РФ: ВС уничтожили более 15 танков и БМП ВСУ в Николаеве.

Фото и видео: Минобороны России