Игорь Конашенков рассказал об операциях авиации РФ на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты на территории города Николаева. Об этом рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 мая. По данным генерал-майора, удары совершены высокоточным оружием по двум командно-наблюдательным пунктам местных батальонов. Поражены 34 района сосредоточения живой силы противника.

Ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района силы и техники ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

эксперт пояснил, что российская армейская и оперативно-тактическая авиация за последние сутки уничтожила в рамках специальной военной операции три пункта управления и 67 районов с живой силой Вооруженных сил Украины. Удар нанесен по 320 националистам, а также 47 единицам техники и оружия противника. Все мишени ликвидированы.

Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты.

Фото и видео: Минобороны России