Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты

Ликвидированы замаскированные укрепления ВСУ.

Российское министерство по обороне показало удары боевыми самолетами Воздушно-космических сил РФ Су-25 и ракетами С-13 "Тулумбас" с предельно малой высоты. Боеголовки ликвидировали замаскированные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины и технику противника в рамках специальной военной операции. В кадре продемонстрировано, как штурмовики сначала зашли на цель, после чего открыли огонь по позициям ВСУ. Стрельба велась неуправляемыми боеприпасами 122-мм. После залпа экипажи самолетов с большой перегрузкой выполнили противозенитный маневр.

Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование. пресс-служба Минобороны России

Пилот по имени Евгений рассказал журналистам о том, что у экипажей штурмовиков на Украине сейчас много работы, так как есть сложные цели. При этом эксперт подчеркнул, что летчики справляются с поставленными задачами. Он подтвердил данные о том, что по многим самолетам совершаются пуски противников.

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Фото и видео: Минобороны России