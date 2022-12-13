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МО РФ: российская ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS

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Игорь Конашенков рассказал о сбитых дронах и ракет РСЗО противника на СВО.

Российская противовоздушная система страны за последние сутки проведения специальной военной операции сбила три снаряда РСЗО (реактивных систем залпового огня) американского производства HIMARS, а также девять беспилотников противника. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 1 февраля сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант Отметил, что дроны ВСу поражены вблизи населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка, находчщиеся в Луганской народной республике, а также около Строжевого и Петровского в Донецкой народной республике, Чапаевке Запорожской области.

А также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала проведения СВО российскими военными были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 2996 БПЛА, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин.

ВС РФ на херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожили до 10 десантников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, беспилотники, игорь конашенков, минобороны, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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