Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за сутки.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки специальной военной операции на Украине сбили девять снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также снарядов "Смерч". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно сбиты пять дронов ВСУ.

Уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в общей сложности с начала проведения СВО российскими военными поражено 405 боевых самолетов, 228 вертолетов, 3 630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 497 танков и других боевых бронированных машин.

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России