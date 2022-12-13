Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО.

Российские военнослужащие из боевых подразделений "Южной" группировки войск уничтожили за последние сутки проведения специальной операции на Украине до 110 человек личного состава ВСУ и иностранных наемников на Донецком направлении. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 1 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно удалось поразить пять бронированных машин, бронетранспортер, пять единиц автомобильной техники, машину РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

В результате активных действий, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.



Фото и видео: Минобороны России