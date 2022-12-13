Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

На южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины войска противника потеряли до 50 человек личного состава, а также две бронемашины и гаубицу Д-20. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 1 апреля поделился офиуиальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Игорь Конашенков, гененал-лейтенант РФ

Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8.

Фото и видео: Минобороны России