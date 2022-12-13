Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что задача выполнена на территории Донецкой народной республики за последние сутки проведения специальной военной операции.
В районе населенного пункта Коптево сбит самолет МиГ-29, в районе населенного пункта Нововасильевка сбит украинский вертолет Ми-8.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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