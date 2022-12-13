Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили на территории Харьковской области склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что за последние сутки проведения специальной военной операции было поражено 86 артиллерийских боевых подразделений противника, размещенных на огневых позициях. Также удары наносились по живой силе и технике в 92 районах.

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Герой России рассказал о захвате позиций украинских войск без потерь.

Фото и видео: Минобороны России