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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Харьковской области

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили на территории Харьковской области склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.  Генерал-лейтенант РФ добавил, что за последние сутки проведения специальной военной операции было поражено 86 артиллерийских боевых подразделений противника, размещенных на огневых позициях. Также удары наносились по живой силе и технике в 92 районах.

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Герой России рассказал о захвате позиций украинских войск без потерь.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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