Герой России рассказал о захвате позиций украинских войск без потерь

Сергей Шойгу принял участие в торжественной церемонии вручения медалей.

Герой России, командир мотострелковой роты Николай Ткач рассказал журналистам о том, что получил награду за захват своим боевым подразделением позиций противника без потерь в личном составе. Такой информацией военнослужащий поделился в рамках проведенной торжественной церемонии награждения государственными наградами. Мероприятие состоялось в штабе объединенной группировки российских войск. Генерал армии Сергей Шойгу вручил солдатам и офицерам "Золотые Звезды".

Выдвинулись на высотку, дошли до нужного рубежа. Там мы держались три дня. Выдержали артиллерию противника. После этого начали продвигаться. Получилось у нас с левого фланга обойти противника. Нами было взято 10 человек пленных. Николай Ткач, военный

Старший техник Александр Панасюка также рассказ о свою историю. Мужчина объяснил, что вместе с сослуживцами взял и удерживал высоту до подхода дополнительных подкреплений. Он заметил, что хочет разделить награду с боевыми товарищами. Военный пояснил, что они уверены в правильном выборе России.

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Минобороны России