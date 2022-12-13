Российская ПВО уничтожила три украинских самолета

Игорь Конашенков рассказал о работе комплексов ПВО на СВО за сутки.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили три украинских самолета. Речь идет о двух истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области, Су-25 сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников противника.

Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами.

Фото и видео: Минобороны России