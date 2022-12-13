Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами

В Минобороны РФ рассказали о состоянии армии в плане оснащения оружием и техникой.

Российская армия в текущем году уже получила достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективных ударов по противнику в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления перед руководящим составом министерства по обороне РФ на селекторном совещании сделал Сергей Шойгу.

В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом.

Фото и видео: Минобороны России