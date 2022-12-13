Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами

Российская армия в текущем году уже получила достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективных ударов по противнику в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления перед руководящим составом министерства по обороне РФ на селекторном совещании сделал Сергей Шойгу.
В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом.
Фото и видео: Минобороны России
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