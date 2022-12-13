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Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами

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В Минобороны РФ рассказали о состоянии армии в плане оснащения оружием и техникой.

Российская армия в текущем году уже получила достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективных ударов по противнику в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления перед руководящим составом министерства по обороне РФ на селекторном совещании сделал Сергей Шойгу.

В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: боеприпасы, минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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